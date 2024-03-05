وفا: "الشفاء" و"الأوروبي" يستقبلان عشرات الشهداء الفلسطينيين من قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا" اليوم الثلاثاء، بأن مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأوروبي استقبلا عشرات الشهداء الفلسطينيين من قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أكثر من 34 شهيدا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.

وبحسب "وفا" فقد كشفت مصادر طبية، أن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي، فيما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي كثفت قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.