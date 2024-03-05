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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سرق 102 حذاء.. تجديد حبس لص "المتاجر" في الموسكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس لص متهم بسرقة مخزن أحذية بمنطقة الموسكي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث الجنائية، أن المتهم قبل ضبطه نفذ 6 وقائع سرقة سابقة من داخل المحال بأسلوب "كسر الباب".

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت رجال مباحث قسم شرطة الموسكى، في ضبط عاطل وبحوزته عدد (102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميلين "سيئ النية" (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس لص مخزن أحذية الموسكي قسم شرطة الموسكي