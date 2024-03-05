بالفيديو.. القوات الأوكرانية تتصدى للمساعي الروسية للتقدم في باخموت

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، يظهر القوات الأوكرانية وهي تحاول التصدي للمساعي الروسية للتقدم في منطقة باخموت في شرق أوكرانيا.

ويظهر الفيديو، عدد من الجنود الأوكرانيين في محاولة للسيطرة على أحد الخنادق في منطقة باخموت في شرق أوكرانية للتصدي لمساعي روسيا في التقدم بهذه المنطقة.

ويشهد موقع القذائف المخفي التابع للواء 28 بالجيش الأوكراني تقدمًا روسيًا في المنطقة التي يسيطرون عليها.

وقال الرائد أرتيم خلودكيفيتش إنهم "شهدوا هجمات متكررة خلال الأسابيع السابقة ورصدوا محاولات العدو المستمرة للهجوم بشكل منظم في مجموعات صغيرة على طول خط المواجهة، إلا أنهم نجحوا في اكتشافها والتصدي لها بفعالية باستخدام قذائف الهاون".