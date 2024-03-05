البيت الأبيض: هاريس توحه باتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

أعلن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ودعت إلى خطة إنسانية "ذات مصداقية" قبل أي عملية عسكرية في رفح، وفقًا لما نقلته "رويترز.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أمس الإثنين: "أن نائبة الرئيس والوزير جانتس، ناقشت الوضع في رفح والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك، نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون".

وتابع: "حثت (نائبة الرئيس الأمريكي) إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين".