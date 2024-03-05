بوتين: حلفاء روسيا أكثر من أعدائها حول العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المهرجان العالمي للشباب في سوتشي يتيح الفرصة لشباب العالم للتواصل فيما بينهم لتقديم أنفسهم كبناة المستقبل والقوى الداعمة للتطور الإنساني بين الشعوب من خلال فئة الشباب.

وذكر بيان أصدره المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم الاثنين، أن بوتين أدلى بهذا التصريح في رسالة عبر "الفيديو كونفراس" خلال انطلاق المهرجان العالمي للشباب في مدينة سوتشي في نسخته الـ20 بمشاركة 20 ألف شاب يمثلون 187 دولة، ومن المتوقع أن يضم أنشطة وفعاليات مختلفة وندوات ومحاور متنوعة في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون والرياضة ومسابقات في المعلومات ومسابقات رياضية.