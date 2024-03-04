محافظ أسيوط يشهد احتفالية إحدى المدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية بأمهات أطفال الدمج

شهد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، احتفالية احدي المدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية في المحافظة، بأمهات أطفال الدمج المتفوقين دراسيًا والمتميزين في مختلف المجالات والأنشطة في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي وتزامنًا مع قرب حلول أعياد الأم وضمن الدعم المستمر للأشخاص ذوي الهمم وتفعيل دمجهم في كافة القطاعات.

شارك بالحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، والقس مايكل رفعت الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي ومؤنس منير مدير المدرسة التابعة للكنيسة ، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس الأمناء للآباء والأمهات، وداليا تادرس مدير هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم، هويدا الطماوي مدير عام التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد عبد الجواد رئيس حي شرق، ولفيف من الأمهات والآباء وطلاب الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم تابع المحافظ ومرافقوه ممارسة طلاب وأطفال الدمج وذوي الهمم لبعض الأنشطة الرياضية بملاعب مدرسة السلام ثم شاهد فيلم تسجيلي لجهود الدولة بشأن أطفال الدمج والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف" وكلمة بعض الأمهات وأولياء الأمور بالمدرسة عن الجهود المبذولة في هذا الشأن تلاها استعراض بعض الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية من ذوي الهمم والكورال وسط إعجاب من جميع الحضور بالفقرات التي قدمها الأطفال وطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة ثم كلمات مؤنس منير مدير المدرسة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

أكد محافظ أسيوط على حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة وهو ما ظهر جليًا خلال احتفال "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة على التوالي مستعرضًا بعض المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة سواء ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والتي يتوفر بها خدمات "الإتاحة" للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في القطاعات المختلفة وتبني أسلوب التـأهيل كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين وأسرهم وصقل مواهبهم وخبراتهم ومساعدتهم وفقًا للإمكانات المتاحة موجهًا الشكر للطلاب وأولياء أمورهم على مجهوداتهم وعروضهم المتميزة، مقدمًا التحية والتقدير لإدارة المدرسة والقائمين والمشرفين على تلك الأعمال الفنية المتميزة والأنشطة المدرسية مشيدًا بمجهودات المدرسة واهتمامها الدائم بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية خاصة طلاب الدمج.

وفي نهاية الحفل قام محافظ أسيوط ومسئولو المدرسة بتكريم أمهات طلاب الدمج وتم منحهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية تكريمًا لهم على جهودهم المبذولة مع ذويهم من الأطفال ذوي الإعاقة وتزامنًا مع قرب الاحتفال بعيد الأم فضلًا عن تكريم المرافقين التربويين للطلاب ذوي الإعاقة "Shadow".

كما حرص أولياء الأمور على التقاط الصور التذكارية لذويهم من طلاب الدمج مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومسئولي مديرية التربية والتعليم ومسئولي المدرسة فضلًا عن إلتقاط أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة على الصور الجماعية والتذكارية وسط فرحة عارمة من الجميع بهذه الاحتفالية التي جاءت تكليلًا لجهودهم في الوصول بالطلاب لهذا المستوى المتفوق في الأنشطة المختلفة والتفوق الدراسي.

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