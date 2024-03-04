رئيس "النواب الأردني" يصل أبوظبي تلبية لدعوة رئيس البرلمان الإماراتي

الإثنين 04/مارس/2024 - 09:35 م

وصل رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الاثنين، برفقة وفد برلماني في زيارة رسمية بناءً على دعوة من نظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش.

وقد كان في استقبال الصفدي عند وصوله إلى مطار زايد الدولي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والسفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس النواب الأردني.

تتضمن الزيارة مباحثات بين الصفدي وعدد من المسؤولين الإماراتيين، تركز على سبل تعزيز التعاون بين الأردن والإمارات في مختلف المجالات، خاصة الجوانب البرلمانية، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة.

ويضم الوفد المرافق للصفدي رئيس كتلة الاتفاق الأردنية النائب ميرزا بولاد، ورئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية غازي ذنيبات، بالإضافة إلى النواب: خير أبو صعيليك وعمر العياصرة ودينا البشير.