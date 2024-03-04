بعثة المنتخب المصري للكاراتيه تصل غانا للمشاركة في الألعاب الأفريقية

وصلت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه اليوم الإثنين، مطار غانا من أجل المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وكان في استقبال البعثة المصرية للكاراتيه، إدارة العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية، ورافق بعثة الكاراتيه الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

وتضم البعثة الإدارية والفنية للكاراتيه كلًا من: “محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو الاتحاد الأفريقي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري وإلافريقي للكاراتيه، ومحمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس البعثة“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “عبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا للكوميتيه رجال، هاني شاكر مدربًا لكوميتيه سيدات، إبراهيم مجدي مدربًا لكاتا سيدات، بالإضافة إلى الحكام عماد السرسي، هيثم فاروق، وإيمان العباسي“.

ويتواجد في قائمة المنتخب المصري للكاراتيه “كوميتيه“ كلًا من: “ياسمين نصر الجويلي، أحلام حمدي، نورسين كمال، منة شعبان، حبيبة ماجد هيكل، هدير أحمد، محمد أ صورحمد سلامة، مؤمن صبري، عبد الله ممدوح، يوسف عماد بدوي، طه طارق، وعبد الله هشام“.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري “كاتا“ كلًا من: “آية هشام، أسماء مجدي، نهى عنتر، كريم وليد صلاح الدين، مصطفى الغباشي، عبد الرحمن هشام، وزياد محمد“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.