محافظ الجيزة: 400 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة شهدت التوسع فى إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم المحافظة الآن حوالى 400 منفذ ثابت ومتحرك تتبع مختلف الجهات بالدولة للوصول لكافة أنحاء المحافظة وجميع التجمعات السكنية.

وأوضح محافظ الجيزة خلال لقائه مع اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

وقال أن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت ٩٢٤ مشروعا لخدمة حوالي ٨٥٠ ألف مواطن والتي تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء بنسبة ١٠٠% من المشروعات فى 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقري المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وشملت الانتهاء من عدد ١٠٢ مشروع بقطاع التعليم وعدد ٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة وعدد ١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى وعدد ١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى وعدد 33 مكتب بريد وتجهيزهم بالاثاث اللازم، بالإضافة إلي ١٦ وحدة إسعاف و٦ نقاط شرطية فضلآ عن وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90 % بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية حيث تم الانتهاء من 36 مشروع وجارى انجاز 6 مشروعات آخرى بالإضافة إلي الانتهاء من 22 مشروع للوحدات الصحية وعدد 8 منشأت بقطاع التضامن الاجتماعى إلى جانب الانتهاء من تبطين ٢٤ ترعة وجارى الاستكمال للانتهاء من كافه المشروعات.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتى سيكون لها اثر كبيرًا فى التيسير على مواطنى قرى حياه كريمة وتسهيل سبل المعيشة.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالى الجاري وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف النظافة والذي يأتي علي رأس أولويات أجندة العمل اليومية والدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافات السكانية العالية لتحسين مستوى النظافة حيث يتم رفع ١٢ ألف طن مخلفات يوميًا.