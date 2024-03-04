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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة.. شاهد

مصر والإمارات تواصلان
مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات
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استمرارًا للجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بقطاع غزة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فى تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة.

 

يأتى ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقى المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها الى داخل القطاع فى ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفسطينى من نقص فى كافة مقومات الحياة.

الشعب الفلسطيني قطاع غزة القوات الجوية المصرية الإسقاط الجوى للمساعدات فوق غزه مصر والامارات