محافظ أسوان يلتقي بوفد جامعتى خوا جونج الصينية وعين شمس ضمن زيارتهم لعمل الدراسات الميدانية والتصميمات

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة خوا جونج الصينية وكلية الهندسة بجامعة عين شمس والذى ضم 37 من الأساتذة والعمداء والمعيدين والطلاب بالجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صلاح ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "أدرس فى مصر (Study in Egypt)" واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والمهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، فضلاً عن الدكتور أحمد خالد مدرس الهندسة المعمارية والمنسق العام للمشروع، والدكتور أحمد العراقى مدرس الهندسة المعمارية والمشرف على المشروع، والدكتورJizhong shao أستاذ ووكيل قسم تنسيق المواقع بالجامعة الصينية ضمن زيارتهم لأسوان لتنفيذ الدورة التدريبية الثالثة للمشروع الدولي المشترك والمتمثل فى استوديو التصميم الدولي بأسوان “World Design Studio” فى الفترة من 1 إلى 6 مارس الجارى، والتى تنظمها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية .

جاء ذلك فى إطار الرؤية الشاملة لتطوير المناطق المتميزة بيئياً وثقافياً وسياحياً داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتحويلها لبانوراما جمالية تساهم فى زيادة وسائل الجذب السياحى لها تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بعروس المشاتى .

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور على التنسيق المسبق الجيد والمتميز لهذا المشروع والذى يتم تنفيذه بأسوان بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ليتم رفع التصميمات بواسطة وزارة التعليم العالى ومحافظة أسوان للمستوي الأعلى وهو ما سيحقق بدوره نتائج إيجابية من خلال تقديم مختلف وسائل الدعم من الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية فى المناطق التى تم إختيارها بأسوان لتطويرها باعتبارها مناطق ذات جذب سياحى بما يتوافق مع رؤية المحافظة فى تحقيق التكامل الأفريقى .

لافتاً بأن أعضاء الوفد بالجامعتين يقومون حالياً بتنفيذ الدراسات الميدانية داخل 3 مناطق حيوية وهامة لتحويلها لمناطق أكثر جذباً للحركة السياحية وهى مناطق غرب سهيل والكرور، فضلاً عن الحديقة الدولية الإستوائية، ويراعى فيها الإستعانة بالهوية البصرية الخاصة بالمحافظة ، وتنفيذ الرامبات والفتحات المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق هذا المشروع الهادف والمثمر والبناء لأهدافه المرجوه على الوجه الأكمل.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايات، وإلتقاط الصور التذكارية مع وفد الجامعتين .

IMG-20240304-WA0019

IMG-20240304-WA0017

IMG-20240304-WA0018

IMG-20240304-WA0016

IMG-20240304-WA0015

IMG-20240304-WA0014

IMG-20240304-WA0013

IMG-20240304-WA0012

IMG-20240304-WA0010