وكيل تعليم مطروح يقود أولي جولات أتوبيس الدعم المدرسي بإدارة السلوم

قاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، أتوبيس الدعم المدرسي لإدارة السلوم الحدودية أقصى غرب المحافظة، والذى يضم فريق عمل من موجهى عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين؛ لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى للمعلمين والطلاب بالمدارس.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

وأوضح شحاته أن فريق عمل الدعم المدرسي قام بتنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمى الذى تم تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسى الثانى لطلاب كافة الصفوف الأولي بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى للطلاب وتعظيم الاستفادة من خبرات صفوة المعلمين في جميع المناهج الدراسية.

وأضاف مدير تعليم مطروح أن مجوعة العمل قدمت لمعلمي السلوم كافة أوجه الدعم الفنى من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لأعضاء هيئة التعليم، موضحاً أن تعليم مطروح يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من كافة جوانبها سواء الطالب أو المعلم لأنهم يعتبروا هم حجر الزاوية فى العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة .

وفي ذات السياق وجه وكيل الوزارة مسئولي الإدارة باعداد وتنظيم خطة علاجية عاجلة لطلاب مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم الإبتدائي لرفع مستوي الطلاب في اللغة الإنجليزية والرياضيات، كذلك تعميم الخطط العلاجية والبرامج الإثرائية التي أعدتها توجيهات عموم المواد الدراسية علي كافة مدارس الإدارات الخارجية.

ووجه كذلك بمراجعة سجلات الغياب اليومي للطلاب أولا بأول كذلك التنسيق مع مجلس الأمناء لوضع خطة عاجلة لجذب الطلاب للمدارس، كذلك تفعيل الأنشطة التربوية علي مدار الترم الثاني، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة للقائمين على العملية التعليمية بالسلوم لعدم انضباط الدراسة بمدارس الإدارة التعليمية.

وأكد شحاته في ختام تصريحاته حرص النظام التربوي بمحافظة مطروح على استمرار جولات أتوبيس الدعم المدرسي خلال الفصل الدراسي الثاني لرفع المستوى التعليمي للطلاب، موضحاً أن خطة تعليم مطروح تهدف إلى تقديم منتج تعليمي جيد ومتقدم يستفيد منه. الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.