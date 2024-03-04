الباحث نجاح بولس يكتب: رحيل أحد أعمدة الكنيسة القبطية خلال النصف قرن الأخير الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

رحيل أحد أعمدة الكنيسة القبطية خلال النصف قرن الأخير ، الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، اقتربت منه وخدمت معه فترة التسعينيات أثناء دراستي بجامعة حلوان ، وقدم لنا الدعم الكامل لتأسيس أسرة الأنبا برسوم للمغتربين بجامعة حلوان عام ١٩٩٥ التي تشرفت بتأسيسها مع بعض الأصدقاء وكنت أميناً لها لمدة عامين حتى تخرجي ، وكان مقرها واجتماعها الأسبوعي بدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة ، وأعلم أنها مستمرة في نشاطها حتى الأن لخدمة المغتربين روحياً واجتماعياً ، وأذكر له مواقف عديدة من الدعم والمساندة وخصوصاً في بعض المواقف التي تعرضنا فيها لإستدعاء من الجهات الأمنية لأمور متعلقة بالأسرة الجامعية

لمست فيه الروح البسيطة المحبة العطوفة ، وكان محباً للأطفال حتى انه كان يجلس امام مكتبه في ساحة الدير فيتجمع حوله الأطفال ويقضي معهم وقتاً طويلاً يتسامر مبتسماً مستمتعاً بالحوار ، ولم يكن يرد لنا أي طلب حتى أنني احياناً كنت أقابله بالصدفة قبل إجتماع الاسرة الأسبوعي وأطلب منه تقديم الكلمة لإعتذار الضيف ، فيقبل دون أي مجادلات حول بروتوكول الدعوة والمواعيد وغيرها من تلك الأمور

كان بسيطاً في طباعه وفي ملبسه ولا يستسرّ بمراسم الأستقبال التي تقام للأساقفة عند دخولهم وخروجهم ، ولم يكن محسوباً على أي أطرافاً متصارعة ولم يكن له أي أطماع سوى خدمة الناس ، فعاش وديعاً ورحل شبعان الأيام بعد شيخوخة صالحة وصراع طويل مع المرض ، ليلقي حجراً في مياه راقدة تتعلق بأمر تقاعد رجال الاكليروس في وقت معين بعد حياة عامرة بالخدمة والتضحية دون أن يشوبها شائبة بحكم العمر وعوامل فقدان الارادة، نياحاً لروحه الطاهرة في فردوس النعيم



