محافظ القاهرة: 2600 منفذ ثابت ومتحرك فى كل أحياء العاصمة تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العاصمة تقوم جولات علي مدار الأسبوع بصورة مستمرة لمتابعة الأسعار في الأسواق والمنافذ بجميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في جهات حماية المستهلك ومباحث التموين .

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كافة أحياء القاهرة بالاضافة إلى ٧٤ منفذ لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين لافتاً إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق .



وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى متابعته الأسبوعية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية وكذا جولات نواب المحافظ الاربعة فى جميع المناطق بما يساهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف .