زيزو والسعيد وشيكابالا على رأس قائمة الزمالك لموقعة الأهلي بنهائي الكأس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الأبيض التي تتوجه إلى المملكة العربية السعودية بعد قليل، استعداداً لخوض مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 8 مارس الجاري، باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الترحيب بالكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، عقب وصوله إلى مطار القاهرة لمرافقة البعثة المتجهة إلى السعودية استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وتحدث حسين لبيب مع الجهاز الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة ولاعبي الفريق وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، وطالبهم بالتركيز الشديد، وأكد ثقة المجلس بالكامل في تقديم الفريق لمباراة كبيرة ومميزة في نهائي كأس مصر.