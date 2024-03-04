14 أبريل.. الأقصر تستضيف أكبر حدث بمجال البرمجيات على مستوى العالم

تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية -، فعاليات المؤتمر الصحفي يوم 6 مارس 2024 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، للإعلان عن تفاصيل البطولة الدولية للبرمجة فى دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين - وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 إبريل 2024 بمدينة الأقصر.

ويقام المؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل الحدث الأكبر في مجال البرمجيات علي مستوى العالم، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتعد مسابقة The International Collegiate Programming Contest (ICPC) أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم ويتم إقامتها منذ عام 1977، ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة، وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية، حيث يتم أختيار أفضل 300 فريق من 20 ألف فريق مشارك هذا العام.

وتقام فاعليات البطولة هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة الأقصر، وتستضيف البطولة ما يقرب من 2500 فرد من 111 دولة منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية مثل هواوى وميكروسوفت وجيتبرينز.

وعلى هامش البطولة، سيتم تنظيم العديد من الرحلات السياحية الترفيهية والثقافية للمشاركين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمزارات السياحية المختلفة، والتى يترتب عليها الترويج للشركات السياحية بمختلف قطاعاتها وشركات الطيران.