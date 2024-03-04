ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بـ 15 مايو

نجحت اجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرتين بالعقار، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.