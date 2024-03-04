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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بـ 15 مايو

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت اجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص  لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين،  وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرتين بالعقار، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار ب15 مايو