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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بـ6 أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق محدود نشب داخل غرفة الكمبيوتر بإحدي المدارس بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وبالفحص تبين أن الحريق نشب بغرفة الكمبيوتر نتيجة ماس كهربائي وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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