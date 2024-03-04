أوكرانيا: حصيلة قتلى الجيش الروسي ترتفع إلى 417.950 جنديا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا ارتفع إلى 417.950 جنديا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن هذه الحصيلة تشمل 1150 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي، وفقا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وبحسب التقرير، فقد خسرت روسيا أيضًا 6648 دبابة، و12660 مركبة قتالية مدرعة، و13374 مركبة وخزان وقود، و10210 أنظمة مدفعية، و1004 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و698 نظام دفاع جوي، و347 طائرة، و325 مروحية، و7845 طائرة بدون طيار، و25 سفينة حربية. قوارب وغواصة واحدة.