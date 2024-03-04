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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الأمن النيجيري: ضبط 20 ألف قطعة سلاح و60 ألف طلقة منذ 2021

الأمن النيجيري
الأمن النيجيري
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نجحت أجهزة الأمن النيجيرية في ضبط 20 ألف سلاح ناري صغير ومتوسط ما بين بنادق آلية وطبنجات متنوعة الأنواع والأعيرة، وكذلك 60 ألف طلقة ذخيرة من مختلف الأعيرة داخل الأراضي النيجيرية وذلك خلال العامين الماضيين وبخاصة في مناطق شمال الغرب النيجيري التي تعد معبرا لتهريب الأسلحة الصغيرة وذخائرها في غرب إفريقيا.
وقال المنسق العام لمركز مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في نيجيريا، هارون محمد، إن جهود نيجيريا وما تحققه من نجاحات في هذا الصدد يأتي التزاما منها بتعهداتها الدولية لمكافحة انشار الأسلحة بأنواعها والألغام الأرضية في العالم بموجب معاهدات الأمم المتحدة.

الأمن النيجيري قطعة سلاح طلقة عام 2021