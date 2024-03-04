الأمن النيجيري: ضبط 20 ألف قطعة سلاح و60 ألف طلقة منذ 2021

نجحت أجهزة الأمن النيجيرية في ضبط 20 ألف سلاح ناري صغير ومتوسط ما بين بنادق آلية وطبنجات متنوعة الأنواع والأعيرة، وكذلك 60 ألف طلقة ذخيرة من مختلف الأعيرة داخل الأراضي النيجيرية وذلك خلال العامين الماضيين وبخاصة في مناطق شمال الغرب النيجيري التي تعد معبرا لتهريب الأسلحة الصغيرة وذخائرها في غرب إفريقيا.

وقال المنسق العام لمركز مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في نيجيريا، هارون محمد، إن جهود نيجيريا وما تحققه من نجاحات في هذا الصدد يأتي التزاما منها بتعهداتها الدولية لمكافحة انشار الأسلحة بأنواعها والألغام الأرضية في العالم بموجب معاهدات الأمم المتحدة.