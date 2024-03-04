أمانة الشباب المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض تنفيذ خطوات مشروع "شبابنا" لتوفير 100 ألف فرصة عمل

نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، لقاء موسع، لعرض خطوات مشروع شبابنا، لتوفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب وتأهيل في 2024 بالمجان، في مقر الأمانة الرئيسى بالقاهرة الجديدة.

وجاء ذلك بحضور، أكرم مروان، المدير التنفيذي ومؤسس شركة icareer، والأمناء المساعدين لأمانة الشباب المركزية بالحزب، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء الشباب على مستوى المحافظات.

واستعرض اللقاء، أبعاد سوق العمل وما تحتاجه من صناعة كوادر مؤهلة ومدربة وفق أحدث الآليات والإستراتيجيات المنفذة، تحت رعاية وإشراف أمانة الشباب خلال أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركة icareer.



وفي البداية، أعلن أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، عن توفير وتدريب 100 ألف شاب خلال عام على مستوي المحافظات، لافتا أن المشروع يدعم الشباب من خلال تنمية قدراتهم المعرفية والمهنية عن طريق برامج التدريب التي تقدمها المبادرة.



ومن جانبه، أوضح أكرم مروان، المدير التنفيذي ومؤسس شركة icareer، أن التقديم متاح في مجموعة متنوعة من المجالات بشكل إليكتروني ويبدأ من سن 18 عام وحتى سن 40 عاما، على مستوى المحافظات.

وعلى هامش الإجتماع، تم فتح باب الأسئلة والمناقشات والمقترحات، للمشاركين من أمناء الشباب على مستوى المحافظات، ومناقشة رؤى الحاضرين حول المشروع، والتعرف على فرص العمل والتدريب المجانية.