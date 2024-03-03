خبير اقتصادي يكشف تداعيات أزمة الإغلاق الحكومي في أمريكا

قال نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن أمريكا شهدت منذ 40 عاما إغلاقًا للحكومة 10 مرات على الأقل ففي 1981 كان إغلاقا لبضعة أيام أثناء فترة الرئيس رونالد ريجان، وفي أكتوبر 2013 إغلاق لمدة 16 يوما أثناء فترة باراك أوباما ، وفي ديسمبر 2018 إغلاق لمدة 35 يوما حتى يناير 2019 أثناء فترة دونالد ترامب.

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن هناك الآن محاولة للضغط على الرئيس جو بايدن والتهديد بالإغلاق، ففي سبتمبر 2023 دفع الجمهوريين "بايدن" إلى حافة الهاوية بافتعال أزمة الميزانية ارتفاع سقف الدين، ولكن لتفادي الإغلاق في أكتوبر تمت الموافقة في آخر لحظة والموافقة على التمويل حتى 17 نوفمبر.

وأشار إلى أن هذه مناكفة ومناورة سياسية سواء كانت من الجمهوريين عندما يكون الرئيس ديمقراطيا والعكس، لكن في النهاية يكون هناك أحيانا إغلاق لأيام أو أسابيع قليلة، وفي النهاية يعودون لصوابهم.

وأوضح أن النتيجة النهائية إذا فعلا تم إغلاق الحكومة لعدة شهور معنى ذلك أنها انهارت، والإغلاقات تاريخيا حول العالم تكون نتيجة لحروب وانقلابات عسكرية وثورات في البلد لكن ليس حول أرقام الميزانية.