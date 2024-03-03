صور.. لجنة الحكام الرئيسية برئاسة"بيريرا" تعقد اجتماعات مع رؤساء الأندية والحكام بالفيوم

زار البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بإتحاد الكرة، والكابتن محمد فاروق الحكم الدولى السابق ونائب رئيس اللجنة، محافظة الفيوم اليوم، لعقد اجتماع مع أندية منطقة كرة القدم، والحكام بالمنطقة ومشاهدة احدى مباريات القسم الثالث.

كان فى إستقبال رئيس واعضاء اللجنة الرئيسية الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن احمد راضى والكابتن محمد سليمان عضو اللجنة والكابتن احمد صبرى البكباشى المستشار القانونى لمنطقة الكرة ولجنة الحكام بالفيوم برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس اللجة والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة وعضو اللجنة التنفيذية لمنطقة الكرة وصبرى برديسى عضو لجنة الحكام بالفيوم والمحاضر باللجنة وسمير عبد الفضيل عضو اللجنة، وكل من الكابتن محمد سامى مدير لجنة المسابقات بالمنطقة وعمر سيد معوض ومصطفى عثمان الاداريان بالمنطقة.

فى بداية الزيارة ألتقى رئيس واعضاء اللجنة مع الدكتور عاصم مرسى مديرعام الشباب والرياضة بالفيوم وعقب ذلك عقدوا اجتماع مع رؤساء ومسئولى اندية كرة القدم والحكام القدامى بالفيوم وشرح "بيريرا خطة اللجنة الرئيسية للحكام في إدارة المنظومة التحكيمية على مستوى بطولات بمختلف الأقسام بداية من الدوري الممتاز، وحتى دوري الدرجة الرابعة، واستمع الى مطالبهم واجابوا على استفساراتهم.

وشارك فى اللقاء الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم والكابتن كمال عبد ربه المدير الفنى لمنطقة كرة القدم بالفيوم.

عقب ذلك التقوا مع حكام كرة القدم بالفيوم وقدموا شرح حول فلسفة التصنيف وان هذا التصنيف ساهم إلى حد كبير فى القضاء على الكثير من السلبيات الماضية .

وتلى ذلك مشاهدة مباراة القسم الثالث بين فريقى اهلى الغرق والساحة الشعبية بالفيوم والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1 –وادارها حكام منطقة الكرة بالفيوم احمد ربيع سيد وبسام عبد المهيمن عبد الرحمن وأحمد محمد أنور واثنى الجميع على أداء طاقم التحكيم، وعلى هامش الزيارة قام فيتور بيريرا ومرافقوه بزيارة المنطقة الأثرية باللاهون وحجرة الدفن الملكية فى هرم اللاهون .

وقدم الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم بالفيوم الشكر والتقدير إلى مدير أمن الفيوم ونائب مدير الامن بالمحافظة وجميع اجهزه مديرية أمن الفيوم علي الجهد الكبير في تأمين زياره لجنه الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالى مستر فيتور بيريرا والكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة والاعضاء.

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