القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ ثلاث عمليات كبرى استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن عمليات “حزب الله” التي تستهدف الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، اتخذت اليوم مسارًا مختلفا حيث ركزت على القطاع الشرقي من الجنوب، إذ نفذ “الحزب” 4 عمليات منذ الصباح وحتى الآن منها 3 عمليات كبرى استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية.

وأوضحت القاهرة الإخبارية في تقرير لها أن العملية الرابعة كانت في القطاع الأوسط باتجاه موقع "جل العلام" الإسرائيلي، والعمليات الثلاثة الأخرى من القطاع الشرقي حيث تم استهداف قوة عسكرية إسرائيلية بالأسلحة، ووفقا لبيان حزب الله يقول إنه أوقع عددا من هذه القوة ما بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل دخانية من أجل التغطية على نقل جثامين أو جرحى جراء هذا الاستهداف وبالتالي كانت هناك عملية تمشيط موسعة من قبل الجيش الإسرائيلي لمنطقة "الوزاني" في الجنوب والتي تقع أيضا في القطاع الشرقي.

ولفت أنه كان هناك عملية تمشيط لمحيط مستعمرة "المطلة" الإسرائيلية وذلك بعدما استهدف الحزب أيضا أجهزة المراقبة في هذه المستعمرة بالأسلحة، كما تم استهداف موقع "السماق" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية اليوم.