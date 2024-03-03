اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يناقش مع مدير منظمة «الفاو» أزمة الغذاء العالمية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 4 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يناقش مع مدير منظمة «الفاو» أزمة الغذاء العالمية

السيسى: مصر تسعى لتجاوز تداعيات حرب أوكرانيا بتحقيق طفرة فى مساحة الأراضى الزراعية

استئناف المفاوضات.. ممثلون عن حماس وقطر وأمريكا فى القاهرة للتوصل إلى هدنة فى غزة

بعد اتهامات إسرائيل.. «الأونروا» فى مهب الريح

1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير الماضى

المستوطنون سرقوا مواشى واستولوا على ذهب ونقود وهواتف من منازل فلسطينية

صاروخان حوثيان يغرقان سفينة فى البحر الأحمر

بلجيكا تعتقل 4 شبان يشتبه فى تخطيطهم لـ «هجوم إرهابى»

إعدام 170 شخصًا على يد إرهابيين فى بوركينا فاسو

ألمانيا تقر بصحة التسجيلات المسربة لضباطها بشأن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا