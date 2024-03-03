فيوتشر يكتسح الهلال الليبي بخماسية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

حقق فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفي، فوزا كبيرا بنتيجة 5-0، على حساب الهلال الليبي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولي بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب السلام.

خاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

وبذلك يتأهل فريق فيوتشر رسميا إلي دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية وذلك بعد وصوله للنقطة 11 واحتلاله المركز الثاني، كما تأهل اتحاد العاصمة برصيد 13 نقطة ومتصدرا للمجموعة، فيما ودع البطولة رسميا كل من الهلال الليبي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وسوبر سبورت برصيد 5 نقاط في المركز الرابع للمجموعة.