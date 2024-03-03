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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غدًا.. الزمالك يطير إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
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يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدًا الاثنين إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض.

وألغيت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد أمام فريق سوار الغيني، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب عدم وصول الفريق الغيني للقاهرة .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

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