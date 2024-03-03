البرهان للاتحاد الأفريقي: الحل في السودان يبدأ بانسحاب المليشيات من المدن

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد أن الحل في السودان يبدأ بانسحاب ملشيات الدعم السريع من المدن والقرى التي احتلتها وشردت أهلها.

وقدم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، خلال استقباله وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي المعنية بالسودان برئاسة محمد شنباز، تنويرًا شاملًا للوفد حول تطورات الأحداث منذ الخامس والعشرين من أكتوبر من العام ٢٠٢١م الذي شهد فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول الي توافق مؤكدًا أن ماحدث وقتها لم يكن انقلابًا.

وبحسب بيان مجلس السيادة السوداني فقد أطلع البرهان وفد الآلية الإفريقية علي التطورات السياسية في السودان منذ إنقلاب الدعم السريع وتمرده علي الدولة والإنتهاكات التي إرتكبها في حق المواطنين المدنيين.

وأعرب البرهان عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الإتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة، موضحا أن أساس الحل يكمن في انسحاب القوات المتمردة من المدن والقرى التي إحتلتها وشردت أهلها.

في الوقت نفسه شدد رئيس وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي محمد شنباز على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه والذي يمثل استقرارا لكل القارة الأفريقية باعتبار موقعه الجغرافي الهام الاستراتيجي، مشيرا إلى حرص الآلية الإفريقية وسعيها لإيجاد حلول للازمة منوها إلى أنها استمعت لكل القوي السياسية السودانية.