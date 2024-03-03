ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد لـ4 سيدات متهمين بالاتجار في البشر بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت الدائرة 32 جنايات، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، 4 متهمين لإدانتهم بالاتجار في البشر بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وجاء منطوق الحكم على المتهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والثانية بالمشدد لمدة 7 سنوات، والمتهمة الثالثة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، كما عاقبت المحكمة أيضا المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء البيلي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3836 لسنة 2022 جنايات الوراق والمقيدة برقم 212 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمين «آمال. ع»، «سيدة. س»، «حنان. ص»، «سعاد. ط»، بالاتجار في البشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استغلوا عدد من الأطفال «أولادهم» من خلال عمل فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهو ما يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اتجار في البشر الاتجار في البشر التواصل الاجتماعي الاتجار بالبشر اتجار بالبشر الحكم على المتهم السجن المشدد لمدة 7 سنوات المصاريف الجنائية المشدد لمدة 3 سنوات المشدد 7سنوات المشدد لمدة 10 سنوات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة