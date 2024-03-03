المشدد لـ4 سيدات متهمين بالاتجار في البشر بالوراق

عاقبت الدائرة 32 جنايات، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، 4 متهمين لإدانتهم بالاتجار في البشر بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وجاء منطوق الحكم على المتهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والثانية بالمشدد لمدة 7 سنوات، والمتهمة الثالثة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، كما عاقبت المحكمة أيضا المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء البيلي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3836 لسنة 2022 جنايات الوراق والمقيدة برقم 212 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمين «آمال. ع»، «سيدة. س»، «حنان. ص»، «سعاد. ط»، بالاتجار في البشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استغلوا عدد من الأطفال «أولادهم» من خلال عمل فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهو ما يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.