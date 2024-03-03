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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

"الاشتياق القلبي للخلاص" في عظة الأحد على قناة ON

القس لوقا رؤوف
القس لوقا رؤوف
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أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس لوقا رؤوف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة الشيخ زايد، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر أمشير، وموضوع إنجيله وهو "توبة زكا العشار" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع عشر، وأشار إلى استجابة الله لاشتياقنا الداخلي للخلاص، "لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ" (لو ١٩: ١٠).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

 

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