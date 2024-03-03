خوفًا من المقاومة.. اليهود المتدينون ينظمون تظاهرات في القدس رفضًا للتجنيد

تزايدت مشاعر الغضب والقلق بين المستوطنين الإسرائيليين المتدينين في ظل التصاعد المتزايد للتوترات مع المقاومة الفلسطينية قطاع غزة.

وفي ظل هذا السياق، أفادت القناة 12 العبرية، بأن مئات من اليهود المتدينين، نظموا تظاهرات وقاموا بإغلاق الطريق السريع في القدس، احتجاجًا على قانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي.

وتعبر هذه التحركات عن احتجاج شديد من قبل المتدينين اليهود على متطلبات الجيش بالنسبة لهم، بما في ذلك تجنيد المستوطنين في الخدمة العسكرية.

ويشير البعض إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار مخاوف من احتمالية دخولهم قطاع غزة والمشاركة في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال هناك، مما دفع البعض منهم إلى التعبير عن رفضهم الشديد لهذا الإلزام.

وقد أثارت هذه التظاهرات وإغلاق الطريق السريع توترات إضافية في الأراضي المحتلة، في ظل المخاوف المتزايدة من تصاعد التوترات.

وتظهر هذه الأحداث حجم الانقسامات الاجتماعية والسياسية داخل إسرائيل.