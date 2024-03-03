مناقشة فيلم ٣٦ شارع الورود المشارك بمهرجان الإسماعيلية

أقيم منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة لدورته 25 ندوة عن فيلم" 36 شارع الورود" للمخرج كريستيان شيبولياس، والتي أدارها الناقد الناقد السينمائي هيثم مفيد.

وبدأت المناقشة عقب مشاهدة الفيلم حيث تدور الأحداث، عن ريتا أم شابة تعمل كمذارعة تسئم من وحدتها وتشعر بالقلق والرعب من المستقبل المجهول وتلتقي مع مدرب عقلي لأنها تحلم بحياة أفضل، وهذا هو ثاني فيلم يشارك به في المهرجان بعد فيلمه الأول الورود Flowers في نسخة عام 2021.

وعن استخدام الزهور فى الفيلم، قال المخرج، إنها تعبر عن التغيير وهو ما يظهر هنا في حياة ريتا بطلة العمل فهي تسعى لتغيير حياتها للأفضل.

وصرح المخرج بأنه في طريقة لعمل الفيلم الثالث له ولكنه لم يمتلك تصور كيف تسير أحداثه حتى الأن ولكن ربما يكون عن شخصية تحاول تغيير حياتها للأفضل.

وأضاف أن مفهوم الثلاثيه شائع في إيطاليا لهذا يتم العمل على الفيلم الثالث ليكون في نفس هذا السياق.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الافلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولب دوراته عام 1991.