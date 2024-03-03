جامعة أسيوط تشهد انطلاق «دورة إعداد المعلم الجامعي»

شهدت كلية التربية صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي، لمعاوني أعضاء هيئة التدريس والباحثين تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الدورة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من معاوني أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعة أسيوط.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بأن الجامعة تحرص على عقد هذه الدورة التدريبية؛ لتنمية المهارات التربوية، والتعليمية، وتأهيل المعلم الجامعي للتدريس، وتطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة، مؤكدًا أننا نحتاج أن يركز التعليم على الملفات التي تسهم في بناء الدولة الوطنية وعملية التنمية المستدامة وتخريج كوادر جديدة بمواصفات دولية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولي، إلي أهمية الدورة التدريبية، في تطوير الذات؛ لرفع الكفاءة المهنية، بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطوير؛ الذى يشهده التعليم خاصة فى المرحلة الجامعية والدراسات العليا، مشيراً إلي دور الكلية في إعداد المعلم الجامعى، والذى يعد الدعامه الاساسية؛ للارتقاء بالعملية التعليمة، ومؤهلاً لخدمة متطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر، أن هذه الدورة التدريبية من الدورات المهمة، التي لها أثر مباشر، وفعال في إعداد جيل متميز، علي قدر عال، من الوعي، والكفاءة، مشيداً بدور كلية التربية في تأهيل أجيال علي قدر عالي من الكفاءة والمعرفة، متمنياً لكافة المشاركين الاستفادة القصوي من الموضوعات المثمرة التي تناقشها الدورة التدريبية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن حويل، أن الدورة التدريبية، تناقش العديد من المحاور منها: أصول التربية والتدريس، ومعايير التقييمات الحديثة، والتخطيط العلمى وتحليل المحتوى، والاتجاهات الحديثة فى نظم التعليم فى الدول المتقدمة الى جانب محاضرات التدريس المصغر، البحث العلمى واقعه ومشكلاته، والأنشطة الطلابية والعملية التعليمية.

وأشار الدكتور محمد مصطفي حمد، أن فعاليات الدورة التدريبية، تمتد خلال الفترة من ٣ وحتي ٧ مارس، وتضمنت فعاليات الدورة، محاضرة للدكتور أحمد عبد المولي، تحت عنوان" دور الأنشطة الطلابية في العملية التعليمية"، والتي ناقش خلالها عدداً من المحاور المهمة من ضمنها: دور الأنشطة الطلابية، في تكوين شخصية الطالب الجامعي، ودور معاوني أعضاء هيئة التدريس، في دعم الطلاب، في الاندماج في تلك الأنشطة؛ بما ينعكس على بناء الشخصية المتكاملة، وتحقيقا للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، فضلاً عن محاضرات نظرية، ومحاضرات تطبيقية؛ لتوظيف المعارف، والمفاهيم، المرتبطة بالتدريس الجامعي، في واقع العملية التعليمية.