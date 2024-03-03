الإعلام الأمني العراقي: انطلاق الصفحة الأولى من عملية وعد الحق الثانية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم/ الأحد/ انطلاق عملية وعد الحق الثانية.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقي وبتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت اليوم عملية وعد الحق الثانية بمرحلتها الأولى، ضمن قواطع قيادات عمليات الجزيرة والأنبار وكربلاء المقدسة".

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي بناءً على معلومات استخبارية للضغط على المفارز الإرهابية وتطهير الصحراء من مخلفاتهم، وصولًا إلى الحدود الدولية بالتعاون والتنسيق مع قوات الحدود، موضحة أن القطعات الأمنية العراقية حددت أهدافها في هذه المرحلة، ووضعت الخطط المرسومة لتنفيذها لدحر ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم الخاوية.