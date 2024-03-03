“منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وآثرها علي البيئة المحلية” ندوة بإعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح اليوم الأحد، ندوة بعنوان “منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وآثرها علي البيئة المحلية”، وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية المعنية من مديريات الصحة والزراعة وإدارات تحسين البيئة والسياحة والسلامة والصحة المهنية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان.

جاء ذلك فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلي الهيئة العامة للاستعلامات بمحور البيئة والتغيرات المناخية.

وأكد طاهر السنيني مدير شئون البيئة بديوان عام محافظة مطروح، أن قلة عدد سكان محافظة مطروح مع اتساع مساحتها قد ساهم في عدم وجود مشكلة كبيرة في التخلص من المخلفات الصلبة، موضحًا أن معدل القمامة بالمحافظة يصل إلى 400 طن يوميًا يزيد قليلًا خلال الموسم الصيفي، ويعتبر من المعدلات المنخفضة حيث تتعدى فى المحافظات الآخرى إلى 1000 طن يوميًا.

وأشار مدير شئون البيئة إلى أن المخلفات تنقسم إلي نوعين وهم المخلفات الخطرة (الطبية – الصناعية – الإلكترونية) والمخلفات الغير خطرة (الزراعية – الهدم والبناء – المخلفات البلدية)، وذكر أنه قد تم إعداد مخطط رئيسي لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة مطروح بناءًا على تكليف من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حيث أن هذا المخطط كان له دور كبير في مساعدة متخذي القرار في المحافظة وكذلك المسئولين في الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية والمسئولين بجهاز المخلفات لتحديد نوعية المشروعات التي سيتم إنشاءها لتحسين منظومة المخلفات علي مستوي مراكز المحافظة.



وأكد السنينى أن التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات هدفها الوصول بمنظومة النظافة بالمحافظة إلى المستوى المأمول والذي يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2023، وأن قرار محافظ مطروح بإنشاء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالهيكل التنظيمي بديوان عام المحافظة يكون تابع له إداريًا وماليًا وتكون التبعية الفنية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لضمان التخطيط والمتابعة ووضع الحلول للمشاكل التي تعوق سير العمل بالمنظومة.

كما صرح السنينى بأنه لأول مرة بمحافظة مطروح يتم عمل خلية دفن للمخلفات بالكيلو 22 بطريق سيوة على مساحة 10 فدان وجارٍ إنشاء عدد 6 خلايا دفن صحية آخري بمراكز براني والضبعة والحمام.

كما تحدث عن الأهداف التي تسعى المنظومة لتحقيقها منها الأهداف البيئية من خلال تفعيل خدمة الجمع السكني المبنية علي الفصل من المنبع، وكذلك الحد من تراكم المخلفات بالشوارع والأنبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات والحد من الفرز العشوائي داخل المناطق السكنية والأهداف الاجتماعية كتغير سلوك المواطنين وزيادة الوعي البيئي والصحي.

وأشار إلى الأهداف المؤسسية للمنظومة وأهمها تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية في التعاقد مع الشركات وتكزين شركات الشباب للعمل في منظومة المخلفات وهيكلة القطاع الغير الرسمي للعمل في إطار المنظومة.

وذكر الأهداف الاقتصادية للمنظومة وأهمها تحويل المخلفات إلى موارد يمكن الاستفادة من مكوناتها والتوسع في استخدام مشتقات المرفوضات كمصدر للوقود البديل في مصانع الأسمنت.

وأوصت الندوة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني للعمل علي الحد من آي آثار سلبية للمخلفات علي البيئة المحلية لمحافظة مطروح، بالإضافة إلى ضرورة تطوير مصنع المخلفات الموجود بالكيلو 9 وإعادته للعمل بشكل يتناسب مع احتياجات المحافظة.

“منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وآثرها علي البيئة المحلية” ندوة بإعلام مطروح

IMG-20240303-WA0021

IMG-20240303-WA0018

IMG-20240303-WA0020