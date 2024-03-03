رئيس أركان الجيش العراقي: الاجتماعات مستمرة مع التحالف الدولي لإنهاء مهمته في البلاد

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يار الله، اليوم /الأحد/ استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي - الذي يترأس اللجنة، وفقا لما أوردته قناة "العراقية الإخبارية" - إن "اجتماعا سيعقد كل 15 يوما"، مبينا أن "الاجتماعات تسير بشكل سلس وصولا إلى ملف تحديد التوقيتات الزمنية لإنهاء مهمة التحالف في العراق".

وأضاف أن "التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي ولا توجد لديه أية قوات عسكرية على الأرض"، لافتا إلى أن "لنقاش مع التحالف يركز على الجانبين الجوي والاستخباري"، مؤكدا أن "القوات البرية العراقية قادرة على أداء المهام ولا تحتاج لأية قوات لدعمها أو إسنادها".

