ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير التجارة يشارك في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المقرر انعقادها غدا الاثنين   4 مارس  برئاسة الوزير ونظيره السعودي المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار.

ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر و  المملكة العربية السعودية ،  في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

هذا وسيعقد الوزير خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.

كما سيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.

وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "ليب 2024" التقني الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" وذلك بدعوة من عبد الله عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.

الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة وزير التجارة والصناعة يشارك باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية تحقق التوافق بين حكومتي مصر و السعودية وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة