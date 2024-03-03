6 مشروعات مبتكرة في مجالي التطبيقات والذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع السياحي

الأحد 03/مارس/2024 - 01:23 م

في سعيها لتعزيز الابتكار وتنمية مهارات طلاب المدارس المصرية في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، أعلنت جمعية التطوير والتنمية عن الفرق الفائزة في مسابقة " ايجنيتد " والتي تحمل عنوان "الوجهة مصر".

تهدف المسابقة الي تقديم حلولًا بإستخدام الروبوتات وتطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات السياحية في مصر وتقديم تجربة سياحية أكثر فعالية للسائح.

شارك في هذه الدورة 23 مدرسة من المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والخاصة والمدارس الدولية في القاهرة والجيزة، بمجموع 476 طالب مقسمين الي 47 فريقًا، 14 في تخصص تطوير التطبيقات و33 في تخصص الروبوت.و تتراوح أعمار المشاركين بين 12 و16 عامًا،كما تبلغ نسبة الذكور 60% والإناث 40 %.

و فازت في تخصص الروبوتات بالمركز الأول مدرسة نرمين إسماعيل التجمع الخامس وبالمركز الثاني مدرسة برنستون الدولية وبالمركز الثالث مدرسة الليسيه باب اللوق اما في مسار تطبيقات الهاتف المحمول فازت بالمركز الاول مدرسة القومية أكتوبر وبالمركز الثاني مدرسة نور الدولية وبالمركز الثالث مدرسة القومية العجوزة.

قال محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية إن مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بمعالمها الطبيعية الرائعة وتاريخها الغني لذلك نسعي من خلال المسابقة الي تقديم افكار مبتكرة لتقديم تجربة فريدة للسائحين والترويج لمعالم مصر السياحية عالميًا بشكل فعال من خلال إستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مشيرا إلى انه سوف يتم التوسع في المسابقة في دورتها الثانية لتشمل 10 محافظات من مختلف محافظات الجمهورية ومن المتوقع مشاركة 1000 طالب في الدورة الثانية وستتنافس الفرق لإختيار أفضل المشروعات.

قال محمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية

إن تقنيات الذكاء الإصطناعي أحد الأعمدة الرئيسية في مختلف المجالات الحياتية ومن ضمنها المجال السياحي

لذا نسعى من خلال تلك المسابقة إلى التنشيط وزيادة الترويج السياحي لمصر من خلال الروبوتات والتطبيقات التي تقدمها الفرق المشاركة بالعديد من الأفكار المختلفة التي تساعد السائح أثناء زيارته للمعالم السياحية بمصر

ان مسابقة إيجنايتد تمت بإشراف الجمعية العامة للمعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية المتحف المصرى الكبير وتهدف المسابقة إلى زيادة الوعي حول موضوعات ومشكلات المجتمع بطريقة ممتعة وتنافسية، حيث تقوم الجمعية باختيار موضوع مختلف للمسابقة في كل دورة، وتحديد تحديات يجب معالجتها من قبل الفرق المتنافسة من طلاب المدارس بإستخدام تقنيات مبتكرة.