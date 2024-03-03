نهائي كأس مصر.. الأهلي يعلن جاهزية أحمد نبيل كوكا لمواجهة الزمالك

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق لمباراة الزمالك يوم 8 مارس الجاري في نهائي كأس مصر، وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سليم بعدما خرج من مباراة يانج أفريكانز الأخيرة للإصابة، الأمر الذى أثار القلق حول موقف اللاعب من مباراة الكأس المرتقبة.

وعاد كوكا للمشاركة مع الأهلي بعد غياب فترة طويلة للإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني الأخير الذي أُقيم قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

واشتكى كوكا من كدمة في الضهر في مباراة يانج التي أقيمت ، الجمعة الماضية بإستاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف ليضمن قمة المجموعة.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف تدريباته غدا قبل السفر صباح الأربعاء المقبل للسعودية لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في نهائي الكأس.