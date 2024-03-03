ثلاث ميداليات لطلاب تربية رياضية قناة السويس ببطولة رفع الأثقال للجامعات

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لطلاب كلية التربية الرياضية، الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية.

جاءت مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.



هذا وحقق الطالب سعيد هلال عبد الفتاح سيد - وزن 89 ك بمجموع 303 ك في الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية.

كما حقق اللاعب محمد طارق محمد السيد درغام- وزن 81ك مجموع 281 ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حقق اللاعب جمال السعيد رجب السعيد- وزن 102ك مجموع 237ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جاء ذلك ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية، فى إطار الدورة (51) بتنظيم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا في الفترة من 29 فبراير2024م إلى 2 مارس 2024م.

نظم لمشاركة الطلاب - الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.

قام بالتنسيق للمشاركة - الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عام الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

ورافق منتخب الجامعة كابتن سيد سمير من إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.