ختام برنامج القيادات الجامعية المصرية الخامس "الابتكار وريادة الأعمال والتوظيف"

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ختام فعاليات النسخة الخامسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت.

استضاف البرنامج هيئة فولبرايت مصر وأقيم بسهل حشيش بالغردقة بمشاركة الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والمهندس ريموند ميلر الشريك المؤسس بشركة رأفت ميلر للإستشارات، والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، و٢٧ رئيس جامعة حكومية وأهلية، ونواب ومساعدى وزير التعليم العالى ولفيف من قيادات التعليم بالوزارة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الحدث يعد انطلاقة لاحتفالات الذكرى السنوية لتأسيس برنامج فولبرايت في مصر عام ١٩٤٩، والإحتفاء بمرور ٧٥ عامًا من التعاون والتبادل الثقافي والأكاديمي بين مصر والولايات المتحدة، كما تحتفل الهيئة هذا العام بالنسخة الخامسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية والذي يجمع منذ عام ٢٠١٨ قادة التعليم العالي في مصر في مناقشات وندوات مع متحدثين أمريكيين ناقشت موضوعات مهمة حول تطوير التعليم العالي في السياق العالمي، وإدارة التكنولوجيا، وإدارة الأزمات، والعلاقة بين الجامعات ومجتمعاتها المحلية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدكتور فوستر آري أجبلفور، خريج برنامج فولبرايت للباحثين الأمريكيين المتميزين لمصر والأستاذ المتميز للهندسة البيولوجية بمبادرة يوتا للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث ومدير مركز الطاقة الحيوية بجامعة ولاية يوتا قد أدار النقاش فى البرنامج الذى أقيم هذا العام تحت عنوان "من المختبر إلى السوق: الإبتكار وريادة الأعمال والتوظيف" وناقش التخطيط الاستراتيجي للأبحاث العلمية الفعالة والمؤثرة، وتطوير مجمعات الأبحاث لتحفيز الاقتصاد وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وتقييم تأثير الابتكارات البحثية، وقد إرتكز النقاش على دراسة عدة حالات ناجحة من بلدان مختلفة.