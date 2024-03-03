لمزارعي القمح .. "تغير المناخ" يحدد الأيام المناسبة لري المحصول

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، أن الفترة الحالية حرجة جداً لزراعات القمح، حيث أنها فترة تزيد فيها احتمالية هبات قوية للرياح في حين ان سنابل القمح اصبحت ثقيلة ففي حالة تم الري اثناء هبوب الرياح أو قبلها مباشرة يحدث رقاد للقمح جزئي أو كلي .



وأوضح فهيم، أن هبات الرياح تكون دائما بعد الظهر أو أخر اليوم، بالتالي ينخدع بعض المزارعين في هدوء وسكون الجو صباحاً .



وأشار فهيم ، إلى انه بناءاً على قراءات نماذج التنبؤ بالمناخ في الفترة من الأحد حتى الجمعة ( 3 – 8 / 3 / 2024 ) بالنسبة لهبات الرياح التى تكون اكبر من 35-40 كيلو متر في الساعة كما يلي:

الاحد_3/3 : يوجد هبات للرياح في معظم محافظات مصر عدا الجيزة والقليوبية وبني سويف والفيوم والمنيا يمكن الري في هذه المحافظات.

الاثنين_3/4 : يوجد هدوء نسبي لهبات للرياح في كل الجمهورية ويمكن الري في كل المحافظات.

الثلاثاء_3/5 : يوجد هبات للرياح في محافظات الصعيد ( أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان ) ولا ينصح بري القمح فيهم مع الري في باقي المحافظات.

الاربعاء_3/6 : يوجد هبات للرياح في معظم محافظات الجمهورية ولا ينصح اجراء الري .

الخميس_3/7 : يوجد هدوء نسبي لهبات للرياح في كل الجمهورية ويمكن الري في كل المحافظات.

الجمعة_3/8: يوجد هبات للرياح في معظم محافظات الجمهورية ولا ينصح اجراء الري .

ويمكن إضافة من 10 – 12 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري في برميل مع الاستعداد لمكافحة حشرات المنّ لأنها بدأت تظهر وتنتشر الفترة دي (والرش هيكون اسيتامبريد مع لمبادا 5% ) .