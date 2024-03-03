سيناوية تقتنص 5 ميداليات ذهبية في بطولة الكونغ فو بالسويس

اقتنصت دنيا وحيد رمضان، بنت مدينة رأس سدر التابعة لمحافظة جنوب سيناء، خمس ميداليات ذهبية في بطولة دوري بطل أبطال السويس للكونغ فو أوزان مختلفة، التي أقيمت مؤخرًا في محافظة السويس، بمشاركة 300 لاعبًا، ونظمها الاتحاد المصري للووشو كنغ فو، وبذلك يرتفع رصيد البطلة "دنيا" إلى 27 بطولة كونغ فو.

كانت "البوابة نيوز" قد التقت البطلة "دنيا وحيد" وباركت لها تتويجها بالذهب في بطولة الجمهورية في "الجودو" ديسمبر الماضي، وأجرت معها حوار قالت فيه: أنها منذ طفولتها المبكرة وهي تعشق الرياضة، ففي عمرها العاشر مارست جميع الألعاب الرياضية، ورغم أن اختيارها للعبة التي تميزت بها وتفوقت فيها، اختياراً صعبًا، إلا أنها أثبتت للجميع من خلاله أن الألعاب القتالية لم تعد حكراً على الرجال فقط، ورغم الصعوبات التي واجهتها خاصةً بعد وفاة والدها، إلا أنها تمكنت من شق طريقها والمشاركة في العديد من البطولات وتحقيق العديد من الانتصارات.

وأشارت البطلة "دنيا" إلى أن أسرتها هي الداعم الأساسي لها وتدين بالفضل لله سبحانه وتعالى أولًا ثم أمها خاصة بعد وفاة والدها ووقوفها بجانبها في كل لحظة فلولاها ما وصلت لهذا المكان الذي فيه الآن ، داعية المولى عز وجل أن يديم عليها الصحة والعافية وأن أكون عند حسن ظنها وأجعلها فخورة بي .

وأضافت: أن هناك أشخاص ساعدوها ودعموها معنويًا ونفسيًا ومنهم مدربها وقدوتها الكابتن الرائع محمد فراويلا مدرب الكونغ فو، والذي كان دائمًا بجوارها يساندها ويدعمها، و كابتن محمد دعوة صاحب التاريخ الكبير مدرب منتخب مصر فى المصارعة، متمنية الوصول للعالمية والمحافظة على الألقاب التي حققتها والتي ستحققها مستقبلاً إن شاء الله.

يشار إلى أن البطلة "دنيا" حصلت على العديد من البطولات منها فى الكونغ فو حصلت على مركز أول في بطولة منطقة السويس وبطولة المؤسسة العسكرية المقامة فى المؤسسة العسكرية فى السويس، كما حصلت على مركز أول وبطولة المناطق، مركز أول، وبطولة الأندية، بطولة القنطرة شرق، وبطولة اللواء سمير فؤاد مركز أول وحصلت عل المركز الأول جمهوري، بطولة القناة وحصلت على مركز أول فى المصارعة النسائية عل مستوى جنوب سيناء .

وحصلت في سباق الأرجوميتر على مستوى الجمهورية على المركز الأول 1000 متر ومركز ثالث 500 متر، رغم أنها كانت المرة الأولى لي في معرفة لعبة الأرجوميتر، والأرجوميتر هو جهاز رياضي يستعمل للياقة البدنية حيث يقوم الرياضي بسحبه بيده بقوة فيقوي عضلات الذراعين واليدين والكتفين، والساق وهو سباق يقوم فيه المتسابق بسحب الذراع بسرعة والذي يقوم بالعدد الأكبر منها في وقت اقل هو الفائز، وفي التاسع من ديسمبر الماضي حصلت على بطولة الجمهورية في الجودو مركز أول وثالث .

429880004_3767612403506886_6156394186139357825_n