بسبب خرق اتفاق.. إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد “أوبن إيه آي”

عرض برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بسبب خرق الاتفاقية.. إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي".

وقال التقرير: "شركة "أوبن إيه آي" التي دائما ما تتصدر عناوين الصحف بابتكاراتها التكنولوجية أو النسخ المتطورة من ChatGPT واستحوذت بهذه الأخبار على اهتمام العالم، لكنهم الآن يتصدرون عناوين الصحف بسبب الدعوى القضائية التي أقامها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ضد مديرها التنفيذي سام ألتمان".

وأضاف: "أسباب عديدة ذكرها إيلون ماسك في دعواه القضائية منها خرق العقد التأسيسي للشركة والممارسات الإدارية غير العادلة، حيث جاء في الدعوى أن الشركة انتهكت أحد بنود الأهداف التأسيسية للشركة وهو السعي لإفادة البشرية بدلا من السعي لتحقيق الأرباح".

ذكر إيلون ماسك أنه عندما مول بإنشاء أوبن إيه آي اتفق معهم على إبقاء خدمات الشركة غير ربحية تفوم بتطوير التكنولوجيا بما يعود بالنفع على البشرية إلا أنهم خرفوا هذا الاتفاق.