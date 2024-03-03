تعرف على موقف مباراة الزمالك وسوار الغيني.. وسبب رفض «الأبيض» التأجيل

يسيطر الغموض على إقامة مباراة الزمالك وسوار الغيني المقرر لها اليوم الأحد، وذلك بسبب تأخر وصول بعثة الفريق الغيني بسبب أزمة في تصاريح السفر، على أن تصل البعثة صباح اليوم الأحد وفقا لآخر المستجدات.

ورفض نادي الزمالك، طلب فريق سوار الغيني، بتأجيل اللقاء مع الفريق الأبيض اليوم الأحد، وذلك بسبب تأخر وصول الفريق للقاهرة حتى الآن.

جاء رفض الطلب من قبل إدارة الزمالك نظرا لسفر الفريق الأبيض صباح غدِِ الإثنين، إلى السعودية لخوض لقاء الأهلي في السوبر المصري وهو ما يعنى استحالة موافقة الزمالك على تأجيل اللقاء.

يذكر أن الجهاز الفني للزمالك قد أخطر اللاعبين بالسفر إلى السعودية صباح غدِِ الإثنين عقب الانتهاء من خوض مباراة سوار الغيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.