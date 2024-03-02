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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة مسن في تصادم سيارتين بجوار شركة الكهرباء في أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب مسن في حادث تصادم سيارتين نقل بالحي الـ11 بجوار شركة الكهربا بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالحي الـ11 بجوار شركة الكهربا بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل نتج عن الحادث إصابة "عبدالفتاح حسن إسماعيل" 63 سنة، جري نقل المصاب إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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