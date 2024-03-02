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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

شيكابالا
شيكابالا
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" -  حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - محمد عاطف -زياد كمال - مهاب ياسر - ترافيس موتيابا - محمود عبد الرزاق "شيكابالا" -مصطفى شلبي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

محمد أشرف قائمة الزمالك سوار الغيني