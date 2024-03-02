رئيس جامعة أسيوط يشارك في برنامج القيادات الجامعية الخامس

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فى برنامج قيادات الجامعات المصرية الذى تنظمه هيئة فولبرايت فى الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٢ مارس الحالى بسهل حشيش بالغردقة، بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت.، والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وبمشاركة الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس برنامج فولبرايت في مصر عام 1949، والإحتفاء بمرور 75 عامًا من التعاون والتبادل الثقافي والأكاديمي بين مصر والولايات المتحدة.

وصرح المنشاوي، أن البرنامج جاء تحت عنوان "من المختبر إلى السوق: الإبتكار وريادة الأعمال والتوظيف"، وناقش التخطيط الاستراتيجي للأبحاث العلمية الفعالة والمؤثرة، وتطوير مجمعات الأبحاث لتحفيز الاقتصاد وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وتقييم تأثير الابتكارات البحثية، وإرتكز النقاش على دراسات حالة ناجحة من بلدان مختلفة.

وتطرق البرنامج إلى مناقشة آليات تطوير التعليم العالي في السياق العالمي، وإدارة التكنولوجيا، وإدارة الأزمات، والعلاقة بين الجامعات ومجتمعاتها المحلية.



شهد البرنامج حضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور ضياء خليل رئيس صندوق دعم المبتكرين، والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتوظيف، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشئون الإقتصادية

أدار المناقشة الدكتور فوستر آري أجبلفور، خريج برنامج فولبرايت للباحثين الأمريكيين المتميزين لمصر وأستاذ الهندسة البيولوجية بمبادرة يوتا للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث ومدير مركز الطاقة الحيوية بجامعة ولاية يوتا.