5 كهنة عموم جدد في منفلوط

صلى الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، اليوم، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية).

شاركه الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، وعدد من الآباء الكهنة، وسام نيافتهما عقب صلاة الصلح خمسة شمامسة من أبناء الإيبارشية كهنة عموم، وهم:

١- الشماس عامر فؤاد كاهنًا جديدًا باسم القس أنطون.

٢- الشماس عماد صابر كاهنًا جديدًا باسم القس أرساني.

٣- الشماس جرجس حنا كاهنًا جديدًا باسم القس جوارجيوس.

٤- الشماس كيرلس وجيه كاهنًا جديدًا باسم القس فليمون.

٥- الشماس مينا سعيد كاهنًا جديدًا باسم القس شاروبيم.