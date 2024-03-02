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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشيلسي ينتزع نقطة من برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تشيلسي وبرينتفورد
تشيلسي وبرينتفورد
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انتزع تشيلسي تعادلا مثيرا، بهدفين لمثلهما، من مضيفه برينتفورد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نيكولاس جاكسون التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف دون مقابل.

في الشوط الثاني، قلب برينتفورد الطاولة على تشيلسي، حيث سجل مادس رورسليف راسموسن في الدقيقة 50 و يوان ويسا في الدقيقة 69، ليتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

قبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق، نجح أكسيل ديساسي في تسجيل هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 83، ليُنقذ فريقه من الخسارة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.
 

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